Progetto Sicilia nel Mondo: conclusa la 1^ Edizione del Concorso fotografico [FOTO]

26 febbraio 2018 21:14

Progetto Sicilia nel Mondo, conclusa con successo la 1^ Edizione del Concorso fotografico: ecco i vincitori

Si è concluso il Concorso fotografico “Il Natale a casa mia tra presepe, albero e auguri, nella più totale atmosfera siciliana”, ideato dal team del Progetto Sicilia nel Mondo e dedicato a tutti i siciliani.Tante le foto inviate, tutte molto belle, piene di luci e colori, e la commissione, come consuetudine ne ha scelte trenta. Sabato 24 febbraio sono state nominate le prime tre classificate. La particolarità e la bellezza di altre cinque foto, ha imposto alla commissione di concedere loro il riconoscimento della menzione d’onore. Il primo posto è stato assegnato alla foto di Alicia Cassia di Buenos Aires, Argentina. Foto armoniosa nei colori e nel mettere insieme albero e presepe, nella sua semplicità riesce a dare grande valore alla natività. Intenso anche il suo messaggio augurale che citiamo testualmente: “Il Natale è un giorno straordinario, perché Dio si fa così vicino al mondo da diventare uno di noi. Con questo desiderio auguro a tutti i siciliani della Sicilia e del Mondo pace e felicità“.

Il secondo posto è stato assegnato alla foto di Gino Mangiameli Montreal, Canada. Nella foto di Gino vince l’armonia dei colori e delle luci, il presepe è magnificamente inserito in un unico e originale paesaggio da favola. A Giovanni Cannata di Melbourne, Australia è stato assegnato il terzo posto, con orgoglio, maestria e fantasia ha scelto i suoi meravigliosi doni da allocare sotto l’albero, una batteria di sette splendidi nipotini, con una netta prevalenza femminile. Sono state cinque le Menzioni speciali concesse dalla giuria, per “l’originalità e la particolarità artistica delle foto” e sono state assegnate a: Enzo Amara di Boston, USA – Emanuele Viscuso Puerto Escondito, Messico - Marcello D’Amico Melbourne, Australia – Roseleine Lo Re Sapia San Paolo, Brasile e a Carmelo Scuderi Mons, Belgio. “Lo scopo del concorso fotografico- dicono gli organizzatori- è stato quello di valorizzare l’arte presepiale, la sicilianità e il condividere le festività natalizie, grazie alle foto siamo riusciti a scoprire un piccolo angolo della casa di tanti siciliani. Le foto ci hanno mostrato gli affetti, lo stile e la familiarità del Santo Natale, lontani …sparsi nei cinque continenti ma grazie al web vicini e uniti in un grande abbraccio fraterno”. Nella gallery le foto del concorso fotografico: