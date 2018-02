Animali: appello stilista Franchi a Musumeci, basta carneficina cani

22 febbraio 2018 08:12

Palermo, 22 feb. (AdnKronos) – Un accorato appello al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a porre fine “una volta per tutte alla carneficina” è stato rivolto, con pagine intere acquistate sui quotidiani nazionali e regionali, dalla stilista Elisabetta Franchi. Negli ultimi giorni, solo a Sciacca, nell’agrigentino, sono state decine cani trovati morti per avvelenamento, ma anche in altre città. Da qui la decisione della nota stilista e “animalista”, come si descrive la stessa, Elisabetta Franchi, noto marchio di moda, di rivolgersi direttamente al Governatore siciliano. “Faccio appello al Presidente della Regione siciliana Musumeci – dice Franchi nelle pagine acquistate sui quotidiani – che oltre ad avere aderito al programma Lav, ha dichiarato di volere adottare degli strumenti legislativi e amministrativi necessari per rendere più efficace la lotta al randagismo, così da mettere fine a questa carneficina”.

Franchi non parla solo della Sicilia. Si dice “indignata e profondamente addolorata per quello che sta accadendo ai cani randagi in alcune regioni d’Italia, in Sardegna, Calabria, Campania, Puglia e in particolar modo in Sicilia, dove il randagismo non è stato gestito adeguatamente dalle autorità competenti”. E dice che in “queste regioni il fenomeno è fuori controllo, basti pensare che sul territorio siciliano, i cani senza famiglia e non detenuti in canile, nel 2016 sarebbero 39.450 a fronte di sole 5.266 sterilizzazioni effettuate”. “Nella sola provinca di Agrigento sempre nel 2016 la popolazione canina vagante sul territorio è stimata in 2.500 cani e sono state effettuate solo 187 sterilizzazioni. Un numero davvero esiguo”, denuncia la stilista.