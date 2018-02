Allerta Meteo, sarà un San Valentino polare in Calabria e Sicilia: neve in arrivo sui rilievi nel reggino e messinese

13 febbraio 2018 10:50

Allerta Meteo, nel giorno di San Valentino arriva un nuovo impulso freddo da Nord/Est con forte maltempo da Ovest al Centro/Sud: il risultato sarà abbondanti nevicate fin in collina su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

Allerta Meteo- Gelo al Nord, freddo e neve al Centro/Sud: sarà una giornata tipicamente invernale quella di domani, nella Festa di San Valentino, Mercoledì 14 Febbraio 2018. La neve potrebbe arrivare, in base agli ultimi aggiornamenti, fin alle porte di Roma e Napoli: al mattino intorno alla capitale, nel pomeriggio sulle colline partenopee. In città non dovrebbe nevicare, ma la neve potrebbe scendere fino ai 300–400 metri di altitudine sia nell’hinterland capitolino che in quello napoletano. Le precipitazioni più abbondanti, però, si verificheranno al Sud nel pomeriggio/sera, con violenti temporali tra Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia. La quota neve sarà un po’ più alta, oltre i 500 metri tra bassa Campania e Basilicata, oltre i 600–700 metri tra Calabria e Sicilia, ma con accumuli più consistenti. Tra le città più colpite, Potenza potrebbe essere sommersa da oltre mezzo metro di coltre bianca. Nevicherà anche in Abruzzo, Molise e Puglia ma in modo meno copioso. Accumuli abbondanti anche sui rilievi calabresi e siciliani, dove anche ad Enna ci sarà tanta neve. Per un San Valentino da trascorrere assolutamente al calduccio, dentro casa.

