Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria e Sicilia: tanta neve sui rilievi mentre avanza il nuovo fronte freddo [LIVE]

13 febbraio 2018 21:45

Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria e Sicilia con tanta neve sui rilievi mentre avanza il fronte freddo carico di precipitazioni che alimenterà ulteriori nevicate nella giornata di San Valentino

Allerta Meteo- Imperversa il maltempo al Sud Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto tra Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Proprio la Calabria tirrenica è l’area più colpita con piogge torrenziali dal Pollino all’Aspromonte, e copiose nevicate sui rilievi in modo particolare nel versante tirrenico. Una vera e propria bufera sta colpendo Gambarie, nel reggino, dove già Sabato era caduto mezzo metro di neve e adesso l’accumulo sta diventando impressionante, a maggior ragione in vista delle ulteriori grandi nevicate dei prossimi giorni.

Ecco, intanto, i parziali pluviometrici odierni aggiornati alle 19:00 nelle tre Regioni più colpite dalle piogge:

: 106mm a Montalto Uffugo, 69mm a Domanico, 67mm ad Altilia, 60mm a Martirano e Belsito, 57mm a Lattarico, 51mm a Paola, 50mm a Sinopoli, 47mm a Lamezia Terme ed Amantea, 37mm a Serra San Bruno, 34mm a Cittanova, 30mm a Mileto, 26mm a Mormanno, 25mm a Castrovillari, 23mm a Vibo Valentia, 22mm a Corigliano Calabro, 20mm a Cosenza. Sicilia : 45mm a Monreale, 41mm a Palermo, 29mm a Cinisi, 28mm a Capo d’Orlando e Patti, 26mm a Castelbuono, 25mm a Messina e Cefalù.

: 45mm a Monreale, 41mm a Palermo, 29mm a Cinisi, 28mm a Capo d’Orlando e Patti, 26mm a Castelbuono, 25mm a Messina e Cefalù. Puglia: 29mm a Supersano, 24mm a Taurisano, 23mm a Martina Franca, 20mm a Lequile, 17mm a Ostuni e Cisternino, 16mm a Locorotondo, 14mm a Brindisi, 13mm a Castellana Grotte, 12mm a Taranto, Lecce e Putignano, 10mm a Fasano ed Acquaviva delle Fonti, 9mm a Monopoli e Cassano delle Murge.

Eloquente l’ultima immagine satellitare da cui si palesa il nuovo fronte freddo in avanzata da Nord/Ovest. Nella notte porterà le prime precipitazioni su Liguria e Sardegna, con abbondanti nevicate fino a bassa quota, e poi condizionerà la giornata di San Valentino, domani, Mercoledì 14 Febbraio, con forte maltempo in tutto il Centro/Sud e copiose nevicate sugli Appennini, stavolta anche a bassa quota. Le Regioni più colpite saranno Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con abbondanti accumuli soprattutto nel basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia. Confermato mezzo metro di neve a Potenza, la città più colpita dalle nevicate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: