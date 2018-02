Aferpi: Fiom, con cessione Cevital a Jindal si volta pagina

22 febbraio 2018 19:54

Roma, 22 feb, (AdnKronos) – “La Fiom ritiene positivo che si sia arrivati a questa soluzione in questo modo, evitando quello che poteva essere un lungo e pieno di incognite contenzioso legale nei riguardi di Cevital. Ora si apre una nuova fase, nella quale confrontarsi con la nuova proprietà per prevedere, a partire dal nuovo piano industriale, il ritorno per Piombino a colare acciaio, garantendo l’occupazione di tutti i lavoratori diretti e dell’indotto”. Ad affermarlo in una nota sono Rosario Rappa, segretario nazionale Fiom e Mirco Rota, coordinatore nazionale per la siderurgia dopo che all’incontro convocato oggi, presso il ministero dello Sviluppo economico, riguardo la vertenza della acciaieria Aferpi di Piombino, è stato annunciato il raggiungimento di un accordo con il quale Cevital cede la società Aferpi all’azienda indiana Jindal, con tutti gli impegni assunti, le concessioni e gli obblighi.

L’accordo, che sarà sottoscritto domattina tra le due aziende, dovrà ora essere ratificato dai rispettivi consigli di amministrazione. Fatto questo sarà necessaria una fase di due diligence per permettere a Jindal di conoscere lo stato dello stabilimento piombinese che si concluderà con il closing previsto per il 31 marzo e la successiva approvazione del ministero. Successivamente potrà partire il confronto sindacale riguardo il piano industriale e gli investimenti necessari per il rilancio dell’impianto.

“Questo significativo e importante risultato – concludono i sindacalisti- è frutto dell’iniziativa di lotta e di mobilitazione dei lavoratori di Piombino e dell’impegno, che va riconosciuto, del Governo e delle Istituzioni locali, Regione Toscana e Comune di Piombino”.