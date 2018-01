Una lunga storia di calcio, amicizia e due angeli in cielo

30 gennaio 2018 22:10

Il campo di calcio in riva al mare è un terreno irregolare, sassi e terra , con calciatori che corrono e sfidano le squadre nel campionato di Promozione. Vittorie, sconfitte, sorrisi e amarezze, ma anche un gruppo unito che si fonde nella bellezza dello spogliatoio. La storia del Bocale, oltre un decennio di racconti calcistici, di viaggi in Europa,tra Spagna e Polonia, giocando tornei internazionali .Un periodo unico,segnato da uomini e giovani atleti ,che attraverso il calcio si aprono alla vita sociale. Una storia da raccontare, una strana alchimia che è fatta di valori e di mutuo soccorso. La passione di una estrema periferia , nelle corse sudate e negli schemi di gioco e di bravura tecnica ,il collettivo che vince, le magliette strappate e la guida sicura e complice del presidente e del direttore sportivo. La saggezza degli allenatori e la condivisione di tanti momenti oltre la vita sportiva. Un po’ come la Lazio vincitrice dello scudetto del 1974, con la forza del gruppo che supera il singolo, con la diversità caratteriale e di provenienza geografica. Il tempo si riavvolge in una sera di fine gennaio,quando si ritrovano i protagonisti di quegli anni,in occasione di due ricorrenze, il compleanno del presidente della squadra della storia del Bocale dott. Mimì Pellicanò e il compleanno del direttore sportivo Paolo Campolo. Passano gli anni e i calciatori si trasformano in professionisti , avvocati, geometri, insegnanti, tra gli ex calciatori ci sono anche il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere comunale addetto allo Sport e al Turismo Giovanni Latella.Aneddoti,con lo spirito di gruppo che si rinnova nel canto “Gazza gol” ed il momento dei festeggiamenti con la consegna di targhe ricordo al presidente Pellicanò e al direttore sportivo Campolo ,all’allenatore Cenzino Latella e al sindaco ex calciatore Falcomatà e la consegna delle pergamene ai calciatori e dirigenti .Il tempo si ferma quando Antonio Laganà ricorda l’allenatore Pietro Sofi e il calciatore Sebastiano Trapani scomparsi prematuramente, con i ricordi che si riavvolgono .Storie da raccontare,quando il calcio era sudore,complicità ,passione e bellezza tecnica.Quando il vivere insieme ,con la fisicità degli scontri fisici ,era molto più attiva e reale di un videogame.