Truffe agricole sui Nebrodi, Antoci: “si conferma il lavoro del Parco di ripristino della Legalità”

19 gennaio 2018 15:36

Truffe agricole sui Nebrodi, Antoci: “con questa ulteriore operazione si conferma il duro lavoro di ripristino della legalità portato avanti dal Parco in questi ultimi anni”

“Con questa ulteriore operazione si conferma il duro lavoro di ripristino della legalità portato avanti dal Parco in questi ultimi anni – dichiara Giuseppe Antoci, commentando i risultati del nuovo blitz contro le truffe agricole sui Nebrodi. Il Protocollo di legalità prima e il suo successivo recepimento all’interno del nuovo Codice antimafia danno un segnale forte e chiaro che, non solo in Sicilia, ma in tutta Italia si sta concretizzando una forte azione contro l’illegalità per restituire la dignità ai lavoratori onesti, dediti al lavoro e al rispetto dell’ambiente. I provvedimenti che confermano gli illeciti commessi per accedere ai contributi dell’Unione Europea sono sempre di più e ci danno forza e ragione conclude Antoci, ringraziando le Forze dell’Ordine e la Magistratura per il lavoro svolto”.