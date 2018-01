Sgarbi a Messina, FpCgil: “Dall’assessore solo spot, non ha mai incontrato sindacati”

19 gennaio 2018 22:01

“Solo spot. Frase dette al mattino e smentite la sera. Utili solo a guadagnare un articolo di stampa, in piena campagna elettorale”. Questo il commento della Segretaria regionale della FpCgil Sicilia e di Franco Campagna responsabile area contrattazione per la Fpcgil- dopo la visita dell’ Assessore Vittorio Sgarbi a Messina.

“L’Assessore- dichiarano i sindacalisti- non ha avuto neanche l’accortezza di recarsi presso gli “orripilanti ” locali della Soprintendenza BB di Messina, in cui sono costretti ad operare i dipendenti. Evidentemente per il neo e precario Assessore , le condizioni dei lavoratori non fanno ” notizia ” e non vengono riprese in diretta dalla ” Zanzara” . A dicembre- continuano- l’ Assessore ha conquistato la scena mediatica sostenendo che grazie a un accordo siglato con le OO.SS. Regionali, ha garantito l’ apertura dei siti e dei Musei Siciliani nel periodo natalizio. Peccato che tutto cio’ si e’ realizzato sulla pelle dei lavoratori, ai quali neanche questo mese sara’ corrisposto quanto dovuto per la turnazione per gli anni 2016 – 2017. Nei giorni scorsi il Dipartimento ai BB.CC. -continuano Croce’ e Campagna – ha fornito ampie assicurazioni in merito alla trasmissione dei mandati di pagamento , purtroppo il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che la documentazione trasmessa e’ incompleta. Ma non finisce qui , per I lavoratori dei siti e dei Musei si consuma la beffa! In busta paga hanno ricevuto come compenso per saldo piano di lavoro 2016 , 126euro.

Una decurtazione di circa 500 euro, rispetto a quanto ricevuto dai colleghi in servizio presso altri Dipartimenti.

Il neo Assessore Sgarbi, al contrario di qualche suo collega Assessore, dal suo insediamento non ha mai incontrato sindacati . Non conosciamo quale sia l’ idea, il progetto per valorizzare i beni culturali siciliani e migliorare le condizioni strutturali degli uffici periferici e dei siti. Il Dipartimento dei BB , ha il primato di essere l’ultimo Dipartimento per risorse e organizzazione. La FPCGIL nel dichiarare lo stato di agitazione dei dipendenti dei siti e dei Musei chiede All’ Assessore un immediato incontro- concludono Clara Croce’ e Franco Campagna- la Fpcgil Sicilia e’ pronta a confrontarsi e a presentare delle proposte atte alla risoluzione dei problemi”.