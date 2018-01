Caldo anomalo, forte vento di scirocco e un tramonto mozzafiato sullo Stretto di Messina [GALLERY]

7 gennaio 2018 22:26

Tramonto mozzafiato sullo Stretto di Messina grazie alle “nubi lenticolari” provocate dal forte vento di scirocco

Caldo anomalo, forte vento di scirocco e le bellissime nubi lenticolari sul cielo del tramonto dello Stretto di Messina: nelle fotografie scattate da Peppe Caridi possiamo osservare la magia di uno scenario tipicamente calabrese e siciliano. Le immagini immortalano proprio il tramonto di oggi dalle colline di Pentimele, a Reggio Calabria, verso la Sicilia. Le nubi lenticolari hanno assunto per pochi minuti un colore rosso grazie ai raggi del sole basso all’orizzonte per il tramonto. Si tratta di nubi molto particolari, che si formano raramente in condizioni di forte vento a ridosso dei rilievi. Ecco le foto: