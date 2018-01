2 gennaio 2018 18:55

Tutti pronti ai saldi invernali, ecco il calendario regione per regione

In alcune regioni sono già iniziati e in altre manca ormai veramente pochissimo al via dei saldi invernali.

Ecco l’elenco regione per regione:

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Valle D’Aosta: 3 gennaio -31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Toscana: 5 gennaio – 15 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Sardegna: 5 gennaio -5 marzo

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo