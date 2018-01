Quattro nuovi bus Atam sono stati già consegnati e presto ne verranno consegnati altri 10

“Saranno su strada da subito i nuovi bus dell’ATAM! Consegnate le prime 4 vetture, altre 10 sono già in arrivo. Autobus a ridotto impatto energetico, accessibili e dotati di sistema GPS. È inoltre già attiva la nuova app “ATAM – Trasporto Pubblico”, per pianificare gli spostamenti e consultare la localizzazione in tempo reale dei bus! “. Questo è quanto scritto sul proprio profilo facebook dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.