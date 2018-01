Reggio Calabria ricorda Mino Reitano: al via il IX Memorial

21 gennaio 2018 12:56

Al via il IX Memorial “Mino Reitano”: al Cilea di Reggio Calabria il ricordo del grande artista che, per oltre quarant’anni, ha incarnato l’orgoglio della Calabria nel mondo dello spettacolo e della musica melodica

Tutto pronto per la nona edizione del Memorial Mino Reitano, in calendario per sabato 27 gennaio al Cilea, promossa dall’associazione culturale “La vita è così”. La conduzione dello spettacolo quest’anno sarà affidata al noto conduttore televisivo Michele Cucuzza (per anni volto storico del TG2) affiancato dall’ex miss Italia Rita Ferraro. Il Memorial dedicato a Mino Reitano, ha ormai conquistato una sua precisazione collocazione nel panorama dei grandi eventi musicali. Si svolge sempre il 27 gennaio, in coincidenza con la data della morte dello sfortunato artista, che, per oltre quarant’anni, grazie alle sue doti straordinarie, ha incarnato l’orgoglio della Calabria nel mondo dello spettacolo e della musica melodica.