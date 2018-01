Reggio Calabria, management dei sistemi di trasporto e logistica: venerdi in confindustria la presentazione del master di 1° livello

16 gennaio 2018 13:16

Si svolgerà il prossimo venerdì 19 gennaio alle ore 12, nel salone conferenze di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Master universitario di primo livello in Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica in programma presso il dipartimento di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia sostenibile dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nel periodo marzo-settembre 2018. Il master è articolato in quattro moduli didattici (Ingegneria ed economia dei trasporti; Pianificazione dei trasporti; Progetto e gestione di infrastrutture; Information and Communication Technologies (ICT) per i trasporti e la logistica) ed è rivolto a laureati in Ingegneria, Scienze Economiche, Scienza dell’Architettura, professionisti e dipendenti pubblici o privati. Si tratta di uno strumento formativo a cui il tessuto produttivo locale guarda con grande interesse poiché in grado di sviluppare competenze di alto profilo e conoscenze avanzate in settori strategici, quali i trasporti e la logistica e nei connessi sistemi di gestione. All’incontro prenderanno parte il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera e il direttore del Master, Domenico Gattuso professore ordinario di Ingegneria dei Trasporti dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.