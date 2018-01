Reggio Calabria: la libreria “Culture” presenta la rassegna “Ragionamenti Filosofici”

30 gennaio 2018 18:37

La libreria “Culture” di Reggio Calabria presenta la rassegna “Ragionamenti Filosofici”

La libreria “Culture” di Enzo Caccamo è lieta di presentare la rassegna “Ragionamenti Filosofici”. Si tratta di una serie di conferenze e di incontri che verteranno su alcuni argomenti che sono suscettibili di essere oggetto di un “ragionamento” da svolgere con tutti i presenti. Si comincia Martedì 6 febbraio 2018, 0re 17.30 con il Prof. Gianfranco Cordì, che tratterà del tema di stretta attualità (vista la nascita del movimento di Maurizio Ferraris “Nuovo Realismo” nel 2012) dei «I Nuovi Realismi». Si passa, poi, a Martedì 13 febbraio 2018, ore 17.30, giorno nel quale sarà di scena il Prof. Domenico Rosaci, con «Il Mito di Sophia e la caduta degli Angeli». Si passa, poi, a Martedì 20 febbraio 2018, ore 17.30 con il Dott. Enzo Musolino, con il tema «Il marxismo come perfettismo gnostico nella “Nuova Scienza Politica” di Eric Voegelin». Il successivo incontro sarà Martedì 27 febbraio, ore 17.30 nel quale sarà presente il Prof. Orlando Sorgonà, che intratterà il pubblico sul tema «Il carnevale in Calabria fra ritualità, trasgressione e bisogno». Infine Martedì 6 marzo 2018, ore 17.30 il Dott. Angelo Costantino, che si soffermerà su un tema di stretta attualità (dal punto di cista della nascita di nuovi movimenti politici nel panorama nazionale): «Il concetto di patria». La rassegna è curata dal Prof. Gianfranco Cordì, Dottore di Ricerca in «Pensiero politico e istituzioni nelle società mediterranee», presso l’ Università di Catania. La rassegna si svolgerà presso i locali della Libreria “Culture”.