Reggio Calabria, un lettore scrive a StrettoWeb: “nessuno pensa realmente alla città”

28 gennaio 2018 22:05

Di seguito la lettera integrale di un lettore di StrettoWeb, Antonio Santoro: “nessuno pensa realmente alla città”:

Sono stufo di sentirmi dire: che torni a fare? Statti al nord, qui non c’è più niente Antonio! Ogni qual volta periodicamente torno giù oppure mi sento con amici, parenti e conoscenti, parlando della vita, del più e del meno come si fa tra persone di una società civile, sorge spontaneo l’argomento del vivere quotidiano e quindi del lavoro, delle abitudini, dello sport, del tempo libero, di politica arrivando alla nostra amata Terra. E qui nascono i ragionamenti, i pensieri, i punti di vista personali. Non mi sento in grado di trarre una conclusione oppure di dire è giusto o non è giusto, ma da quando ben cinque anni fa lasciai a malincuore la mia Città per una supplenza annuale e dovendomi trasferire all’estremo settentrione italiano, nel mio inconscio è nato un pensiero, un sentimento o forse sì è concentrato quel amore verso la mia Terra natale e verso il nostro meridione. Iniziai a sentire le canzoni calabresi anche grazie a chi prima di me aveva lasciato il proprio paese, che prima da studente o giovane senza pensieri ascoltavo ma senza provare emozioni; iniziai ad apprezzare ed assaporare quelle gastronomie che prima erano troppo grasse o troppo dolci e quindi che potevano far male alla dieta. Ma nello stesso tempo forse, con la speranza nascosta che le disparità da sempre esistite tra il nord, ricco e industrializzato e il sud pieno di problemi conosciutissimi da una vita si sarebbero assottigliate o comunque combattute, la vicenda è diventata sempre più complessa da come si può facilmente capire dalle prime frasi che ho scritto. Questo mio pensiero, queste mie domande potrebbero essere facilmente controbattute con una risposta: allora perché te ne sei andato e non hai contribuito a far cambiare le cose? A questo non so rispondere, ma appunto chiedo a tutti di darci una risposta, ma soprattuto chiedo un aiuto a tutti perché cosa sarà tra pochi anni della nostra punta dello stivale?Cosa resterà dei nostri borghi? Queste poche parole sono anche uno sfogo a quello che è la realtà, chissà quanti prima di me si sono espressi a favore della Calabria e del Sud, ma il mio cuore mi ha imposto di aprirmi, certo ci vuole l’impegno di cambiare la mentalità e di fare sacrifici tutti insieme. Ragazzi grandi e piccoli aiutiamoci insieme anche con un semplice pensiero.