Reggio Calabria, drammatico incidente sulla SS106: muore donna di 33 anni, dinamica incerta [NOME, FOTO, DETTAGLI]

8 gennaio 2018 17:30

A seguito di un tragico incidente sulla SS106 a Condofuri, una donna di 33 anni ha perso la vita

Alle ore 13:30 circa dell’8 gennaio 2018 sulla strada statale 106 al km 38+100 in localita’ Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, si e’ verificato un sinistro stradale con esito mortale che ha visto coinvolte un’autovettura Peugeot in transito che ha investito una donna tale Antonella Tripodi di anni 33 presumibilmente discesa dalla propria autovettura Lancia Y ferma sul margine destro della carreggiata. Quest’ultima decedeva sul luogo del sinistro. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono a cura della sezione polizia stradale di Reggio Calabria sotto le direttive della dirigente la sezione Polstrada di Reggio Calabria dottoressa Milli Maria Grazia.