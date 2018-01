Reggio Calabria: il Rigoletto all’Accademia del Tempo Libero

2 gennaio 2018 22:36

Il Rigoletto chiuderà le festività natalizie dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria

Il Rigoletto chiuderà le festività natalizie dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria. Affidata alla celeberrima opera di Verdi, per la regia di Mario De Carlo, la conclusione in grande stile del periodo festivo, dopo il successo riscosso lo scorso anno da La Traviata. E diviene quasi una tradizione per l’Accademia proporre un grande allestimento all’interno dell’Auditorium Zanotti Bianco arricchendo la proposta culturale cittadina con un’opera molto amata che, insieme proprio a La traviata e a Il trovatore, dà vita alla cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi. Una serata aperta a tutta la città, non solo ai soci dell’Accademia, sabato 6 gennaio, alle ore 20 e 30, per assistere alla pièce del buffone “deforme e infelice, ed internamente appassionato e pieno d’amore”, così come descritto dallo stesso Verdi. Un allestimento quello di De Carlo che dà grande voce ai colori facendone un uso “eloquente e metaforico”, e che mette in evidenza la duplicità dei personaggi, che “mi sembra il più interessante in assoluto, perché fa da traino ad altre valenze e connotati”, come spiega nelle note di regia. La prevendita dei titoli d’ingresso si svolgerà presso la segreteria dell’associazione, Auditorium Zanotti Bianco di via Melacrino, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30.

RIGOLETTO

Melodramma in tre atti

Libretto di Francesco Maria Piave

Musica di Giuseppe Verdi

Personaggi Interpreti

Il Duca di Mantova Vladimir Reutov

Rigoletto Luca Bruno

Gilda Carmen Valeria Cardile

Sparafucile Francesco Palmieri

Maddalena Gabriella Grassi

Giovanna Caterina Riotto

Il Conte di Monterone Giuseppe De Luca

Marullo Angelo Parisi

Matteo Borsa Gianluca Marino

Il Conte di Ceprano Angelo Michele Mazza

La Contessa di Ceprano Caterina Riotto

Il paggio della Duchessa Chiara Marino

Un usciere di corte Angelo Michele Mazza

Produzione del Laboratorio Lirico di Alto Perfezionamento ”Morgana Opera Academy”

Regia, Scenografia e Costumi

Mario De Carlo

M° Concertatore al Pianoforte

Alessandro Praticò

Quartetto d’archi F. Cilea di Reggio Calabria Coro ‘F. Cilea’ di Reggio Calabria

Direttore tecnico: Marcello Garretto – Luci: Arena Service – Sartoria: xxxxxxxxx – Costumi: Sartoria Bianchi, Milano

Direzione Artistica

Serenella Fraschini