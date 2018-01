Reggio Calabria: grande festa per i 100 anni di nonna Caterina [FOTO e VIDEO]

6 gennaio 2018 14:01

Grandi festeggiamenti a Reggio Calabria per nonna Caterina per i suoi 100 anni. Una lucidità invidiabile, un motore continuo di parole, fatti ed aneddoti per la signora, la quale circondata dall’affetto dei i figli, nipoti, pronipoti, cugini ed amici ha ‘spento’ le candeline. L’amministrazione comunale ha consegnato una targa ricordo alla nonnina.

Reggio Calabria: grande festa per i 100 anni di nonna Caterina [VIDEO]