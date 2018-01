“Felice Anno Nuovo” a Reggio Calabria: anche quest’anno il tradizionale tuffo in mare di Capodanno [FOTO]

1 gennaio 2018 14:02

“Felice Anno Nuovo” a Reggio Calabria, anche quest’anno il tradizionale tuffo in mare di Capodanno. L’iniziativa è giunta alla 47esima edizione, ed è intitolata al suo ideatore, scomparso nel 2013, Comm. Demetrio Fortugno, per gli amici Mimì Fortugno



“Felice Anno Nuovo”- Si è svolto in tarda mattinata il tradizionale tuffo in mare di Capodanno a Reggio Calabria. L’iniziativa, è giunta alla 47esima edizione, è intitolata al suo ideatore, scomparso nel 2013, Comm. Demetrio Fortugno, per gli amici Mimì Fortugno. Alla manifestazione hanno partecipato tanti tuffatori di varie età e provenienza, che sono entrate nelle acque fredde del Lido Comunale di Reggio Calabria per festeggiare il 2018. Hanno partecipato anche ragazzi con la vela e Canoa Kayak. La mattinata è stata impreziosita di auto d’epoca del club 500.