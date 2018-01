Reggio Calabria: al via il corso di formazione gratuito per diventare volontario ABIO presso il reparto di pediatria [INFO UTILI]

5 gennaio 2018 18:44

Sta per prendere il via il Corso di Formazione per volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – ABIO vuol dire accoglienza, ascolto, sorriso, gioco, impegno per aiutare bambini, adolescenti e genitori fin dal loro ingresso in ospedale, un momento difficile, di paura, di contatto con la malattia, di distacco dall’ambiente rassicurante in cui vive il bambino.

ABIO HA BISOGNO ANCHE DI TE

Per diventare volontario ABIO è necessario seguire un corso di formazione. Per consentire a chi non ha potuto partecipare al primo incontro pre-informativo e per tutti gli interessati, avrà luogo un secondo incontro propedeutico

LUNEDI’ 15 GENNAIO dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro Studi “A. Spinelli” sito accanto al CUP I° piano (Ospedali Riuniti)

Per partecipare è indispensabile iscriversi via email. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso. Informazioni ed iscrizioni:email: abiorc@live.it - Tel: 3278437087