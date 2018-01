Reggio Calabria: la stilista reggina Adriana Scopelliti consegue il premio Grand Prix Saint German De Pres a Parigi [FOTO]

16 gennaio 2018 21:28

La stilista calabrese Adriana Scopelliti ha conseguito il premio Grand Prix Saint Germain De Pres a Parigi

Adriana Scopelliti, straordinaria creatrice di moda, stilista calabrese di Catona, ha conseguito, a Parigi, il prestigioso ed ambito premio Grand Prix Saint German De Pres che viene assegnato su rigorosa selezione, da una competente giuria di esperti del settore, stilisti critici d’ arte e fotografi di moda, tra i quali il fotografo Giuseppe Mangano Russo che è stato uno dei fotografi del fashion Week di Milano. Ad indossare gli spettacolari abiti della stilista, la modella marocchina di punta Hajar Bellari, modella del momento, abile professionista che ha offerto il meglio, a Parigi, con il suo portamento e la sua classe per i vestiti di Scopelliti, eleganti e originali e ricamati a mano, con applicazioni sul tessuto, motivi particolari che hanno strappato i consensi del difficile pubblico parigino, anche sullo sfondo della Tour Eiffel, al Trocadero dove la modella si è recata per sfilare gli abiti e per uno shooting fotografico di Peppe Russo. Adriana è nata e cresciuta a Catona di Reggio Calabria; ha 57 anni ed ha cominciato a cucire quando avevo solo quattordici anni. Quella per la moda e per la sartoria per Adriana non è solo una professione, ma una vera e propria passione che la accompagna da tutta la vita. Appena ha concluso la scuola media, ha iniziato la scuola di taglio sotto la guida di una sarta professionista, che ha saputo alimentare la sua passione. Ha iniziato al più presto a realizzare dei capi suoi; il primo abito che ha realizzato integralmente l’ha confezionato per sua madre in occasione della festa dell’Immacolata. La realizzazione del suo primo capo è stato un traguardo importante.

La moda è sempre stata la sua vera e grande passione, sin da quando era piccola ha vissuto con “il filo in mano”; la sua più grande aspirazione è sempre stata quella di riuscire a dare vita e concretezza, attraverso gli abiti che creo, alla sua passione e alla sua creatività. Il suo percorso nel mondo della moda si caratterizza per un processo di continuo perfezionamento volto alla ricerca e alla cura di ogni singolo dettaglio al fine di riuscire a creare e a sviluppare un prodotto non solo unico, dove ogni singolo particolare, ricamo e applicazione sia valorizzato ed esaltato.