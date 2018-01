Prova a rapinare un autolavaggio in Calabria mascherato da topo, arrestato 37enne [FOTO e DETTAGLI]

3 gennaio 2018 13:12

Un giovane è stato arrestato per tentata rapina in un’autolavaggio

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Paola congiuntamente a personale del Commissariato di P.S. di Paola, hanno eseguito un decreto di fermo d’indiziato di delitto a carico di un 37enne di Cetraro, F.T., accusato di essere l’autore della rapina fallita ai danni dell’autolavaggio MP attivo nella Città di S. Francesco. Le indagini condotte dai militari della Stazione di Paola, in piena sinergia con personale del Commissariato di P.S., sotto la direzione del Sostituto Procuratore, Dott.sa Valeria Teresa Grieco, ed il coordinamento del Procuratore Capo della Repubblica di Paola, Dott. Pierpaolo BRUNI, hanno consentito di fare piena luce su quanto accaduto la sera del 18 dicembre 2017, quando, l’arrestato, veniva sorpreso da uno dei comproprietari dell’attività commerciale mentre, mascherato da topo, provava a scardinare le casse automatiche presenti nell’esercizio commerciale. Il malfattore riusciva a darsi alla fuga brandendo un piede di porco e minacciando di morte la vittima. L’emissione del decreto di fermo si è resa necessaria a fronte della sussistenza di un concreto pericolo di fuga ed in ragione della pericolosità del T.F., già arrestato, in data 23.12.2017, dai Carabinieri della Stazione di Cittadella del Capo, a seguito di un furto compiuto all’interno di un bar pasticceria del posto, con un danno quantificato in oltre 1.500,00 euro. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Paola.

Ulteriori e più approfondite investigazioni hanno permesso, inoltre, di raggiungere un sufficiente quadro indiziario a carico del complice dell’odierno arrestato, identificato in F.S., 54enne di Cetraro, denunciato in stato di libertà, avendo lo stesso concorso nella tentata rapina con funzioni di trasporto del materiale esecutore.