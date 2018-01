5 gennaio 2018 22:15

Primi risultati in ambito turistico al Borgo di Castroreale. E per il week end dell’Epifania nuove giornate culturali

Sono stati quasi 1100 i visitatori registrati a Castroreale dal 1 novembre scorso ad oggi, da quando è stato istituito il gruppo delle attività promozionali presieduto da Antonino Sapienza (presidente dell’associazione Proposta Turistica 3.0) a favore dello sviluppo del Borgo e della partecipazione alla competizione de “Il Borgo dei Borghi 2018” nell’ambito della trasmissione televisiva Kilimangiaro di Rai 3. Un numero importante di presenze per una “start up turistica” che punta oggi con convinzione ad affacciarsi al turismo che conta. In questi giorni b&b al completo e numerose le prenotazioni nei ristoranti del posto. Un primo risultato importante che certifica l’imponente lavoro di valorizzazione. “Insieme a tutte le entità locali stiamo lavorando intensamente per crescita del Borgo e del territorio, vogliamo far diventare Castroreale vero hub culturale e turistico in relazione all’istituzione dell’asse turistico tirrenico strutturato di percorsi tematici, storici, eno-gastronomici e naturalistici che partono dal Borgo di Rometta fino ad arrivare all’area archeologica di Tindari ed oltre. Con l’aiuto di tutti i siciliani punteremo intanto a vincere la gara de il Borgo dei Borghi 2018 e contestualmente proporremo un sia un itinerario integrato e di rete agli operatori di settore (a partire dai tour operator), sia un’offerta concreta rivolta ad alcune compagnie di crociera”. – Dichiarazione di Antonino Sapienza, responsabile delle attività promozionali. - Nel frattempo domani 6 e dopodomani 7 gennaio nuove giornate culturali in occasione del week end dell’Epifania con l’ormai consolidato ed apprezzato percorso storico. Raduno e start alle 11,30 ed alle 15,30 da Piazza delle Aquile (fronte Duomo). Per l’occasione è richiesta la prenotazione contattando il 347 9711320 oppure visitando l’evento Facebook all’indirizzo: https://www.facebook.com/events/1570869929695351