Previsioni Meteo Febbraio: freddo e neve al Nord, scirocco in Calabria e Sicilia

31 gennaio 2018 21:38

Previsioni Meteo Febbraio, gli ultimi aggiornamenti sulla tendenza a medio/lungo termine: l’Inverno tornerà a ruggire dopo un Gennaio di caldo senza precedenti, ma il gelido Burian colpirà soltanto il Nord

Previsioni Meteo Febbraio- L’Inverno, seppur in grande ritardo, ha deciso di prendersi una bella rivincita nella seconda parte della stagione, come più volte prospettato nelle ultime settimane su MeteoWeb durante un mese di Gennaio incredibilmente caldo e secco. Con tre Giorni della Merla accompagnati dall’Anticiclone, si sta chiudendo in queste ore il Gennaio più caldo e siccitoso di sempre per il nostro Paese, con anomalie termiche mensili che risulteranno superiori ai +5°C rispetto alle medie mensili in gran parte del Centro/Nord. Al Sud l’anomalia è stata meno grave ma siamo comunque nell’ordine dei +3°C rispetto alle medie, con un deficit idrico pesantissimo. La situazione cambierà a Febbraio: finalmente l’Inverno si farà sentire. Già nelle scorse ore Mosca è stata colpita da una nevicata da record, la più abbondante degli ultimi 50 anni: è il primo segnale dell’Inverno che bussa alle porte dell’Europa. Febbraio inizierà con una forte ondata di maltempo sull’Italia, che però inizialmente sarà accompagnata da una forte sciroccata eccezionalmente calda in tutto il Centro/Sud (vedi immagine a destra). Nel weekend, tra Sabato 3 e Domenica 4 Febbraio, il freddo si estenderà anche al Centro/Sud ma senza particolari picchi eccessivi. La prossima settimana lo scenario si riproporrà in modo analogo: l’Italia sarà attraversata da numerose perturbazioni mediterranee (vedi mappa sulla destra e in alto, la principale a corredo dell’articolo) mentre l’aria molto fredda proveniente dalla Russia porterà il gelo sull’Europa centrale, in Inghilterra e Francia già Martedì 6 Febbraio. Il gelido Burian, quindi, potrebbe arrivare anche sull’Italia a cavallo tra la seconda e la terza settimana del mese, ma soltanto al Nord. Al Centro/Sud, invece, si alterneranno giornate di freddo moderato come nel weekend in arrivo (la neve cadrà sull’Appennino nei momenti più freddi a 700–800 metri di altitudine), a sbuffi caldi e sciroccali con temperature in sensibile aumento, forti venti meridionali e varie ondate di maltempo. Uno scenario che potrebbe determinare abbondanti nevicate fin in pianura al Nord e fino a quote molto basse al Centro, piogge torrenziali e violenti temporali al Sud con copiose nevicate sui monti. Finalmente, in ogni caso, sarà Inverno seppur con sfumature differenti tra Nord e Sud, come ampiamente previsto sin dalla tendenza stagionale pubblicata lo scorso autunno.

