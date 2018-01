Previsioni Meteo, sarà un’Epifania incredibile: nel weekend della Befana caldo record in tutt’Italia

5 gennaio 2018 22:01

Previsioni Meteo per l’Epifania, nel weekend della Befana forte aumento delle temperature in tutt’Italia: picchi di +25°C al Sud

Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli confermano il caldo record in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni. I giorni più caldi saranno Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio, subito dopo l’Epifania, con picchi di +25°C in Sicilia e di oltre +22/+23°C tra Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Anche nel Lazio e in Basilicata potremmo arrivare a +20°C. Farà molto caldo anche in Sardegna, dove però il picco massimo arriverà prima, Sabato 6 e Domenica 7. Oltre al caldo, avremo anche forte maltempo al Nord/Ovest soprattutto da Domenica in poi con piogge torrenziali sul Piemonte, in estensione nei primi giorni della prossima settimana anche al resto del Nord. La neve cadrà abbondante sulle Alpi, ma solo ad alta quota. L’elemento più importante sarà comunque il caldo anomalo che maschererà un lungo periodo di questo mese di Gennaio in tarda primavera. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: