Previsioni Meteo, inizia la lunga ondata di caldo anomalo: temperature fino a +25°C tra Calabria e Sicilia nel weekend

3 gennaio 2018 14:05

Previsioni Meteo, avremo un weekend dell’Epifania tipicamente primaverile al Sud con temperature fino a +25°C in Calabria e Sicilia. Un’anomalia di caldo destinata a durare a lungo anche la prossima settimana

Previsioni Meteo- Inizia in queste ore la grande ondata di caldo che durerà a lungo su tutt’Italia e su gran parte d’Europa. Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno sensibilmente in tutt’Italia con aria caldo-umida proveniente dal nord Africa. Avremo un weekend dell’Epifania tipicamente autunnale al Nord, con forti piogge al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri, e tipicamente primaverile al Sud con temperature fino a +25°C in Calabria e Sicilia. Un’anomalia di caldo destinata a durare a lungo anche la prossima settimana.

