Ultimo appuntamento di “Onde Sonore”: a bordo della Telepass arriva la “Befana dei bimbi”

5 gennaio 2018 18:58

Ultimo appuntamento di “Onde Sonore” con la “Befana dei bimbi”: giochi, travestimenti e calze piene di regali faranno da cornice a una giornata in cui i protagonisti saranno i più piccoli e le loro famiglie

Si spengono i riflettori su “Onde Sonore”, la manifestazione all’insegna della musica e della solidarietà organizzata dal Gruppo Caronte&Tourist in occasione delle festività natalizie. Domani dalle 10,30 alle 19,30, a bordo della “Telepass” ammiraglia del flotta C&T, l’ultimo appuntamento con la “Befana dei bimbi”. Giochi, travestimenti e calze piene di regali faranno da cornice a una giornata in cui i protagonisti saranno i più piccoli e le loro famiglie. Gli incassi della festa raddoppiati dalla società saranno interamente devoluti a “NeMO SUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari. Nelle prossime settimane una conferenza stampa comunicherà i dati definitivi della raccolta. Sponsor etico dell’evento “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate.