Musei in Calabria: quasi 500 mila visitatori con incassi che sfiorano i 922 mila euro

8 gennaio 2018 17:15

Sono stati quasi 500 mila i visitatori dei musei in Calabria

Sono stati quasi 500 mila i visitatori dei musei in Calabria con incassi che hanno sfiorato i 922 mila euro. Queste sono i dati delle visite registrate nei musei calabresi nel 2017 dal Mibact. In particolare nelle strutture espositive calabresi che fanno capo al Ministero sono state registrate 487.264 presenze, con un incremento dell’11,4% degli incassi, pari a 921.963 euro rispetto agli 826.893 euro del 2016. Il Museo archeologico nazionale di Reggio ha incrementato le presenze del 2% rispetto all’anno precedente. Buone anche le performance dei Musei di Locri, Antica Caulonia e Crotone. In calo, invece, Vibo (-17,1), Sibaritide (-9,2) e Scolacium (-40). Tra i luoghi della cultura a ingresso gratuito il maniero di le Castella di Isola Capo Rizzuto è stato visitato da oltre 83 mila persone. Seguono la Cattolica di Stilo, con 31 mila visitatori, ed il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, con 20.500 ingressi.