4 gennaio 2018 20:16

Milazzo (Me), tartaruga Caretta Caretta trovata morta: ”penso che questa perdita si poteva evitare”

Il 2018 si apre male per il mare… questa mattina la mareggiata ha portato una Tartaruga (Caretta caretta) sul litorale di ponente a Milazzo, morta a causa di un amo che ha ancora in gola. ”Penso che questa perdita si poteva evitare… bastava solo tirare a bordo l’animale e portarlo a terra per le cure invece di tagliare la lenza (si vede in foto che fuoriesce dalla bocca) e abbandonarla ad una morte certa2, afferma Carmelo Sgrò.