I personaggi di Messina e Milazzo raccontati con vignette ispirate ai tarocchi: ecco la mostra “InCartati”

3 gennaio 2018 21:05

Il ritrovo Larabico di Milazzo ospita “InCartati”: la mostra dell’artista Francesca Maio ispirata ai Tarocchi e a sostegno di Mattia Salomone, 13enne affetto da tetraparesi spastica

I locali de Larabico di Milazzo, via S.Giovanni 43, si trasformano in una galleria di opere d’arte. In questi giorni prosegue la mostra “InCartati” dell’artista Francesca Maio, che racconta con vignette ispirate ai Tarocchi le vicende di personaggi più o meno noti di Messina e Milazzo. La satira che ispira l’artista, a volte graffiante altre ironica, è sempre riuscita a cogliere aspetti della personalità dei personaggi ritratti i quali riconoscendosi, hanno sempre intelligentemente colto lo spirito burlesco dell’opera. Francesca Maio, architetto di Milazzo, è stata ospite in diverse trasmissioni televisive nel corso delle quali è riuscita , anche in diretta a dare prova del suo tratto artistico che oggi la rende immediatamente riconoscibile. La mostra però ha anche un’altra finalità poiché è abbinata ad un evento di solidarietà verso un bambino milazzese, Mattia Salomone, affetto da tetraparesi spastica. E’ nata così una raccolta di fondi che andrà interamente alla “Aiutiamo Mattia ONLUS” che sostiene le costosissime spese alle quali il tredicenne Mattia è sottoposto. Nel corso della prima estrazione del Lotto giorno 8 gennaio, al primo estratto tra coloro che hanno acquistato un biglietto sulle ruote assegnate, la Maio realizzerà un ritratto sullo sfondo delle carte dei tarocchi che gli verrà regalato come riconoscimento della generosità espressa. L’appuntamento per assistere al sorteggio sarà dalle 19,30 presso i locali della “galleriadartecaffè” Larabico.