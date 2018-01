Allerta Meteo: forti piogge nel basso Tirreno ma continua il caldo folle, diluvia anche sulle vette appenniniche

21 gennaio 2018 17:52

Caldo anomalo, continua la follia di questo Gennaio mascherato da Primavera. Forti piogge al Sud tra Campania e Calabria tirrenica, ma con temperature elevate. Lunedì torna il sole anche al meridione

Caldo record oggi, Domenica 21 Gennaio 2018, su gran parte d’Italia e soprattutto al Nord/Ovest e sulle Regioni tirreniche: abbiamo raggiunto picchi di +20°C in Liguria, +18°C in Piemonte, Lazio e Toscana, +16°C in Lombardia. Anche al Centro/Sud, nonostante il maltempo, le temperature sono decisamente miti, infatti sull’Appennino piove persino a 2.000 metri di altitudine. Al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche, oltre al caldo, è stata una Domenica di sole indisturbato, e milioni di persone ne hanno approfittato per attività all’aperto come se fossimo in piena primavera.

Ecco le temperature massime più significative, ovunque ben oltre le medie del periodo: +20°C a Bogliasco e Albenga, +19°C a Siracusa, Varazze, ALbissola e Arenzano, +18°C a Genova, Grosseto, Cagliari, Villar Perosa, Olbia, Follonica, Tarquinia, Linosa, Zoagli e Santo Stefano di Magra, +17°C a Roma, Palermo, Catania, Latina, Salerno, Trapani, Orbetello, Portoferraio, Capalbio, Fondi, Foggia, Molfetta, La Spezia, Savona, Pratica di Mare, Marsala, Giarre, Calatabiano, Bagheria, Licata, Mazara del Vallo, Capaci, Alcamo e Oristano, +16°C a Napoli, Bari, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Lecce, Guidonia, Civitavecchia, Bolsena, Bergamo, Monza, Agrigento, Cefalù, Barcellona Pozzo di Gotto, Lentini, Sambuca di Sicilia, Acireale, Termoli e Monopoli, +15°C a Milano, Torino, Firenze, Messina, Siena, Viterbo, Viareggio, Cremona, Bra, Crotone, Lamezia Terme, Brindisi, Reggio Emilia, Verbania, Prato, Empoli, Viareggio, Como, Vasto, Borgomanero e Cantù, +14°C a Perugia, Cuneo, Novara, Piacenza, Frosinone, Arezzo, Orvieto, Campobasso, Casale Monferrato, Vercelli e Pavia, +13°C a Udine, Pescara, Reggio Emilia, Mantova, Alessandria, Varese e Biella, +12°C a Bologna, Verona, Trieste, Padova, Brescia, L’Aquila, Vicenza, Asti, Ferrara, Rovereto, Cesena e Pordenone, +11°C a Trento, Rimini, Belluno, Jesi, Senigallia e Treviso, +10°C a Venezia e Aviano, +9°C ad Ancona, +8°C a Bolzano.

Al Sud si sta intensificando il maltempo, come ampiamente previsto. In mattinata ha diluviato in Campania, dove sono caduti 49mm di pioggia a Torre Orsaia, 36mm a Toppo del Monaco, 34mm a Oliveto Citra, 32mm a Mercato San Severino, 28mm al Monte Partenio, 27mm a Campagna, 26mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 24mm a Monteforte Irpino, 23mm a Montevergine, 22mm a Caserta, Maddaloni, Summonte, Caivano e Boscoreale, 19mm a Boscotrecase e Battipaglia, 18mm a Roscigno, 16mm a Mercogliano, 14mm ad Avellino, 13mm a Marcianise, 12mm a Napoli.

Nel pomeriggio i fenomeni più estremi si sono invece concentrati sulla Calabria tirrenica, con 59mm di pioggia a Papasidero, 58mm a Montalto Uffugo, 57mm a Lamezia Terme, 47mm a Tiriolo, 41mm a Mormanno, 40mm a Domanico, 34mm ad Altilia, 32mm a Catanzaro, 30mm a Mongiana, 29mm a Lattarico, 25mm a Laino Borgo, 23mm a Serra San Bruno, 22mm a Martirano, 19mm a Cosenza, 15mm a Feroleto della Chiesa. In serata i fenomeni si intensificheranno ulteriormente in queste aree, estendendosi anche al messinese tirrenico in Sicilia.

Domani, Lunedì 22 Gennaio, tornerà a splendere il sole anche al Centro/Sud. Sarà una giornata un po’ più fresca nelle Regioni Adriatiche, ancora eccezionalmente calda in quelle tirreniche, al Nord/Ovest e sulle isole maggiori. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: