Meteo: weekend dell’Epifania caldissimo, con punte di +25°C in Calabria e Sicilia

6 gennaio 2018 14:36

Meteo, Epifania mai vista con caldo anomalo in tutt’Italia: al Centro/Sud si potrà azzardare la prima tintarella come se fossimo a Pasquetta, picchi di oltre +25°C in Calabria e Sicilia

Per l’Italia le previsioni dei prossimi giorni sono terribili: sarà un weekend dell’Epifania caldissimo, con punte di +25°C in Calabria e Sicilia e di oltre +20°C su tutto il Centro/Sud, non solo Sabato e Domenica ma anche Lunedì 8 Gennaio che in realtà sarà il giorno più caldo. Tre giorni che ricorderanno più che altro il clima tipicamente primaverile con cui solitamente di festeggiano Pasqua e Pasquetta, all’insegna di scampagnate all’aperto e prima tintarella. Attenzione, invece, al brusco peggioramento di Domenica al Nord/Ovest con nuove abbondanti nevicate sulle Alpi tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia oltre i 1.200 metri di quota, e piogge torrenziali a valle. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: