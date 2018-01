Messina, la strada di collegamento San Giovannello-San Filippo ristretta da 4 anni. Gioveni: “A quando i lavori di messa in sicurezza?”

4 gennaio 2018 14:22

Messina, compie quattro anni il restringimento della carreggiata fra il rione San Giovannello e il villaggio di San Filippo Superiore: il consigliere Libero Gioveni interroga l’Amministrazione

Da ben 4 anni ormai fra il rione San Giovannello e il villaggio di San Filippo Inferiore, insiste un restringimento della carreggiata a causa del potenziale pericolo dovuto all’assenza di un tratto del muro di protezione, la cui circolazione a senso unico alternato, come è noto, è regolata da due semafori mobili. È quanto scrive in un’interrogazione rivolta al sindaco Renato Accorinti e agli assessori De Cola e Pino, il consigliere comunale Libero Gioveni, che prosegue: ”A tale deficitaria situazione viaria, che certamente sta durando anche troppo con i tanti disagi per i residenti dei villaggi collinari per le eterne attese ai semafori mobili (circa 5 minuti) nonché per gli atti vandalici che spesso si registrano con la distruzione degli stessi semafori e che causano inevitabilmente un altro potenziale pericolo per gli automobilisti, negli ultimi tempi si è anche aggiunta una particolare e non certamente trascurabile condizione di dissesto idrogeologico di una parte del costone soprastante l’arteria, con evidenti segni di smottamento proprio a ridosso del predetto restringimento. In una seduta del Consiglio Comunale del 2 agosto scorso dedicata al “Question Time”, il sig. assessore ai lavori pubblici, rispondendo ad una mia interrogazione, chiarì che nell’ultimo appalto strade avrebbe fatto inserire questo intervento anche grazie alla collaborazione del proprietario del terrapieno in questione che lui intenderebbe cedere al Comune, così da poter sia spianare questa parte della scarpata e metterla in sicurezza, sia ampliare finalmente la carreggiata! Ad oggi, però, non vi è ancora traccia di tutto ciò”! Pertanto, consigliere comunale chiede di rendere noto a che punto sia l’iter per la definitiva messa in sicurezza del tratto di strada fra i villaggi di San Giovannello e San Filippo e il conseguente regolare ripristino del doppio senso di marcia e quanto tempo ancora occorrerà prima dell’avvio definitivo dei lavori.