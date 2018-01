A Messina tutti in bici contro la Duchenne: anche Visconti e Antonio Nibali a Piazza Duomo per sostenere la ricerca [FOTO e INTERVISTE]

6 gennaio 2018 13:43

Giunge alla nona edizione l’iniziativa a sostegno della ricerca sulla Duchenne di “Amici di Edy Onlus”, Antonio Nibali e Visconti oggi a Messina per la pedalata solidale

Giunge alla nona edizione dell’iniziata solidale organizzata dall’Associazione “ Amici di Edy Onlus” a Messina. Stamane in una gremita piazza Duomo ciclisti e appassionati si sono dati appuntamento per una pedalata tra le vie città. A dare sostegno all’iniziativa anche i campioni Giovanni Visconti e Antonino Nibali. La pedalata, oltre a sostenere la ricerca sulla Duchenne, è stata occasione per ricordare Rosario Costa, giovane ciclista scomparso prematuramente nel 2016 in un incidente stradale. Presente all’iniziativa anche il piccolo Edorardo insieme al papà Maurizio Giunta. Di seguito le immagini della mattinata a piazza Duomo e le interviste rilasciate ai microfoni di StrettoWeb: