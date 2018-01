Tragedia a Messina, giovanissima perde la vita in un incidente stradale

7 gennaio 2018 13:12

Secondo incidente mortale nell’arco di 24 ore a Messina, giovanissima alla guida di una Fiat Panda perde la vita

Secondo incidente mortale nell’arco di 24 ore a Messina. Dopo il fatale incidente che ha visto coinvolti due anziani coniugi a Montalbano Elicano, stanotte una ragazza di Terme Vigliatore ha perso la vita a causa di un incidente stradale, le cui dinamiche sono ancora da accertare. Si tratta della 19enne Irene Da Campo: la giovane era alla guida di una Fiat Panda e ha perso il controllo del mezzo, che si e’ schiantato contro un muro in via Stracuzzi. Irene viaggiava da sola a bordo della sua auto ed è morta sul colpo. Per estrarre il corpo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La Procura di Barcellona PdG ha aperto un’inchiesta e sul sinistro indagano anche i carabinieri. Fondamentali, per chiarire la dinamica del fatale incidente, le immagini acquisite dalle telecamere della vicina Farmacia delle Terme: non e’ escluso il coinvolgimento di un’altra auto.