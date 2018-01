Messina: tornano a gran richiesta le Lezioni-Concerto “Ciao Musica!”

4 gennaio 2018 13:48

A Rometta e Messina torna “Ciao Musica!” , l’appuntamento musicale per bambini ispirato ai fondamenti teorici di Edwin E. Gordon

Dopo il successo raccolto lo scorso anno nelle città di Palermo, Trapani, Modica e Messina, tornano le Lezioni-Concerto “Ciao Musica!”, una serie di appuntamenti musicali per bambini da 0 a 6 anni accompagnati dai genitori che si svolgeranno quest’anno il 4 e il 5 Gennaio 2018 a Rometta (ME) e Messina. La manifestazione è a cura di Monica Mancuso e Davide Saporita, Insegnanti AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale – www.aigam.it), musicisti siciliani specializzati nell’educazione musicale del bambino da 0 a 6 anni secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon. Le lezioniconcerto “Ciao Musica!” si ispirano ai fondamenti teorici di Edwin E. Gordon, secondo cui il bambino sviluppa la sua attitudine musicale nei primi anni di vita attraverso un’esposizione alla musica che rispetti le sue grandi capacità di ascolto e di assorbimento. Tra le più importanti peculiarità di queste lezioni-concerto, il cui format è stato ideato e sviluppato da Andrea Apostoli (Presidente e Formatore AIGAM), vi è che bambini e genitori non sono spettatori passivi del concerto ma anzi diventano il vero centro della scena musicale, attorniati dai musicisti che suonano e cantano per loro. Pubblico e musicisti condividono lo stesso spazio artistico e relazionale, realizzando un’esperienza unica di ascolto e interazione attraverso la musica, il corpo, la voce e gli strumenti. Durante le lezioni-concerto i bambini sono liberi di muoversi ed esprimersi, circondati dai musicisti in un’atmosfera fatta di rilassamento, spontaneità e divertimento. Il repertorio è formato da un’offerta musicale quanto mai varia e complessa, attingendo a repertori musicali di diverse culture ed epoche storiche. Oltre alle voci, i bambini potranno ascoltare e toccare con mano strumenti a percussione, pianoforte, clarinetto, violino e diversi strumenti della tradizione folkloristica. L’evento vuole essere un’esperienza di ascolto partecipato, giocato e cantato dal vivo, condivisa dai bambini e dai musicisti, che permetta alle famiglie e in particolar modo ai bambini (nelle loro età più proficua per l’apprendimento musicale) di avvicinarsi alla musica in tutte le sue forme, i suoi stili e i suoi colori, i suoi metri e i suoi modi, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza musicale particolarmente ricca e varia. Le lezioni-concerto “Ciao Musica!” arricchiscono il lavoro che gli Insegnanti AIGAM svolgono durante tutto l’anno con i Corsi di Musicainfasce® (per bambini da 0 a 36 mesi) e di Sviluppomusicalità® (bambini da 3 a 6 anni). In provincia di Messina i corsi sono tenuti dagli Insegnanti AIGAM Monica Mancuso e Davide Saporita e si svolgono attualmente presso “La Casa delle Note” (Villafranca Tirrena), l’Associazione “Note D’Arte” (Messina), il “Centro Rén” (Messina) e “Emozionido” (Rometta). EVENTI IN PROGRAMMA 4 Gennaio 2018 – ROMETTA Presso: Emozionido, Corso Francesco Saija, 80 Ore 16:30, Bambini da 0 a 36 mesi / Ore 17:45, Bambini da 3 a 6 anni 5 Gennaio 2018 - MESSINA Presso: Palacultura “Antonello”, Viale Boccetta, 373 Ore 16:30, Bambini da 0 a 36 mesi / Ore 17:45, Bambini da 3 a 6 anni Modulo di iscrizione: http://bit.ly/CiaoMusica2018 Tel. e WhatsApp 345/9139761 Web: facebook.com/lacasadellenote.