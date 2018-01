Messina, ennesimo episodio di anarchia a Villa Dante: l’altalena dei bambini bloccata da un lucchetto

6 gennaio 2018 14:17

Messina, la segnalazione del consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto: “Ecco l’ennesimo episodio di anarchia all’interno di Villa Dante”

Un gesto stupido, ma che la dice lunga sull’ anarchia e inciviltà che regnano all’interno degli spazi verdi a Messina. Da stamattina un altalena all’interno di Villa Dante è stata bloccata con una catena. Lo segnala il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto, che commenta così l’episodio: ”Sicuramente l’atto è da addebitare a qualche incivile ma si tratta dell’ennesimo segnale di anarchia ed abbandono che regna all’ interno della villa. Ricordo che tra le prime cose fatte dal consiglio nel 2013, era agosto, ci fu l’invito al Sindaco e Assessore per risollevare le sorti di Villa Dante. Il Consiglio ha dato pure delle indicazioni ma, come spesso accade, solo tante chiacchiere. Eppure il Love Me Fest organizzato da Guglielmo Sidoti e Andrea Aliotta insieme a tanti altri giovani, ha dimostrato che Villa Dante è una grande risorsa per la città“.