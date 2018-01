Forte maltempo nel reggino: ecco i comuni più colpiti

4 gennaio 2018 22:26

Prosegue l’attività di coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria che nella mattinata di oggi ha attivato l’Unita’ di crisi per fronteggiare le criticita’ derivanti dai venti di particolare intensita’, che hanno interessato soprattutto il lato jonico della provincia, anche a livello collinare. I comuni maggiormente colpiti sono stati Palizzi, Brancaleone, Bova Marina e Bianco. In particolare, sul territorio di Palizzi, dove si sono registrate le maggiori criticita’, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Protezionc Civile regionale. L’Anas ha completato il lavoro di sistemazione e pulizia viaria della strada statale 106, consentendo il ripristino del normale flusso della circolazione stradale. Permane, invece, il consiglio per i mezzi pesanti e telonati di evitare, ove possibile, il transito sulla strada statale 682. I collegamenti con la Sicilia, invece, risultano regolari.