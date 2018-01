Forte maltempo al Sud, disagi e allagamenti in Calabria e Sicilia ma continua il caldo anomalo in tutt’Italia [DATI]

10 gennaio 2018 21:04

E’ tornato il maltempo al Sud, forti piogge tra Puglia, Campania, Calabria e Sicilia: allagamenti nel Salento. Nuovo peggioramento da ovest

E’ tornato il maltempo al Sud Italia nelle scorse ore: è stato un Mercoledì 10 Gennaio di forti piogge e temporali in tutto il meridione, soprattutto in Puglia con violenti nubifragi nel pomeriggio sul Salento dove ci sono stati disagi per gli allagamenti in modo particolare nella zona di Taurisano.

I temporali hanno risalito tutta la fascia jonica, dalla Sicilia meridionale in mattinata alla Calabria dove però le precipitazioni più abbondanti si sono verificate nel basso tirrenico tra vibonese e reggino.

Ecco tutti i dati pluviometrici della giornata odierna nelle Regioni meridionali più colpite dal maltempo:

Puglia : 101mm a Taurisano, 66mm a Cerfignano, 51mm a Tuglie e Galatone, 45mm a Collepasso, 38mm a Ceglie Messapica, 32mm a Supersano, 30mm a Taranto, 29mm a Lecce e Cisternino, 28mm a Cagnano Varano, 27mm a Cavallino, 26mm a Soleto, 25mm a Galatina, 22mm a San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo, 20mm a Putignano, 19mm a Gallipoli, 18mm a Martina Franca e Nardò, 17mm a Vico del Gargano, 16mm a Putignano e San Giovanni Rotondo, 14mm a Cerignola, 12mm ad Acquaviva delle Fonti e Vieste, 11mm a Locorotondo.

: 101mm a Taurisano, 66mm a Cerfignano, 51mm a Tuglie e Galatone, 45mm a Collepasso, 38mm a Ceglie Messapica, 32mm a Supersano, 30mm a Taranto, 29mm a Lecce e Cisternino, 28mm a Cagnano Varano, 27mm a Cavallino, 26mm a Soleto, 25mm a Galatina, 22mm a San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo, 20mm a Putignano, 19mm a Gallipoli, 18mm a Martina Franca e Nardò, 17mm a Vico del Gargano, 16mm a Putignano e San Giovanni Rotondo, 14mm a Cerignola, 12mm ad Acquaviva delle Fonti e Vieste, 11mm a Locorotondo. Campania : 26mm a Mercato San Severino, 24mm ad Avellino, 23mm a Monteforte Irpino, 21mm a Torre Orsaia, 19mm a Roscigno, 19mm a Capaccio, 17mm a Padula e Altavilla Silentina, 16mm a Calitri, 15mm a Campagna, 13mm a Nocera Inferiore, 12mm a Laceno, 11mm a Salerno, 10mm a Cava de’Tirreni, 9mm a Castiglione del Genovesi, 8mm a Battipaglia.

: 26mm a Mercato San Severino, 24mm ad Avellino, 23mm a Monteforte Irpino, 21mm a Torre Orsaia, 19mm a Roscigno, 19mm a Capaccio, 17mm a Padula e Altavilla Silentina, 16mm a Calitri, 15mm a Campagna, 13mm a Nocera Inferiore, 12mm a Laceno, 11mm a Salerno, 10mm a Cava de’Tirreni, 9mm a Castiglione del Genovesi, 8mm a Battipaglia. Calabria : 44mm a Sinopoli e Maierato, 41mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 37mm a Rizziconi, 30mm a Petilia Policastro, Santa Cristina d’Aspromonte e Petronà, 29mm a Taurianova, 27mm a Cittanova, 24mm a Polistena e Monterosso Calabro, 22mm a Vibo Valentia, Feroleto della Chiesa e Cenadi, 21mm a Monasterace, 20mm a Platì, 19mm a Motta San Giovanni e San Mauro Marchesato, 17mm a Gioia Tauro, 16mm a Cerenzia, 15mm a San Nicola dell’Alto.

: 44mm a Sinopoli e Maierato, 41mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 37mm a Rizziconi, 30mm a Petilia Policastro, Santa Cristina d’Aspromonte e Petronà, 29mm a Taurianova, 27mm a Cittanova, 24mm a Polistena e Monterosso Calabro, 22mm a Vibo Valentia, Feroleto della Chiesa e Cenadi, 21mm a Monasterace, 20mm a Platì, 19mm a Motta San Giovanni e San Mauro Marchesato, 17mm a Gioia Tauro, 16mm a Cerenzia, 15mm a San Nicola dell’Alto. Sicilia: 36mm a San Fratello, 34mm a Capo d’Orlando e Ribera, 31mm a Caltanissetta e Mazzarino, 27mm a Palazzolo Acreide, 26mm a Siracusa, Lentini e Aidone, 25mm a Naso, 24mm a Modica, Caltabellotta e Bivona, 23mm ad Enna, 22mm a Corleone e Prizzi, 21mm a Bagheria, 20mm a Sambuca di Sicilia e Ramacca, 19mm a Mazzarone, Acate e Santa Croce Camerina, 18mm a Torregrotta e Termini Imerese, 17mm a Sciacca e Barcellona Pozzo di Gotto, 15mm a Piazza Armerina, Augusta, Misilmeri e Novara di Sicilia, 13mm a Castelvetrano e Agira, 12mm a San Pier Niceto, 10mm a Mussomeli.

Intanto le temperature, pur diminuendo dopo il caldo record dei giorni scorsi, si mantengono di gran lunga superiori rispetto alla media del periodo. Soprattutto al Centro/Nord, è stata un’altra giornata tipicamente primaverile con picchi di +16°C in Emilia Romagna e nelle Marche. Ecco le temperature massime giornaliere:

+17°C a Monopoli, +16°C a Bari, Catania, Taranto, Salerno, Trapani, Benevento, Agrigento, Latina, Jesi, Crotone, Molfetta, Forlì, Faenza, Positano, Brindisi e Olbia, +15°C a Palermo, Bologna, Pescara, Imola, Cosenza, Caserta, Alghero, Frosinone, Lecce, Cagliari, Sciacca, Noto, Tarquinia e Civitavecchia, +14°C a Roma, Napoli, Siracusa, Ravenna, Modena, Ancona, Avellino, Rimini, Guidonia, Ferrara, Vasto, Senigallia e Lamezia Terme, +13°C a Genova, Pisa, Reggio Calabria, Foggia e Termoli, +12°C a Milano, Verona, Trieste, Brescia, Bergamo, Messina, L’Aquila, Reggio Emilia, Pordenone, Treviso e Grosseto, +11°C a Firenze, Viterbo, Vicenza e Novara, +10°C a Perugia, La Spezia e Padova, +9°C a Torino e Venezia.

La situazione non cambierà nei prossimi giorni, il clima rimarrà mite in tutt'Italia. Arriveranno però altre piogge da ovest, particolarmente colpite le Regioni tirreniche.