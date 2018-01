31 gennaio 2018 10:16

Sabato 27 gennaio si è svolta una grande e bella festa per l’inaugurazione della LUDOTECA donata dal Rotary Club Taormina ai bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo 1 di Taormina che attendevano con impazienza di poterla vedere e iniziare a giocare. Le insegnanti, le mamme hanno curato nei minimi dettagli l’organizzazione dell’evento preparando dolci e torte, gonfiando tanti palloncini colorati, predisponendo il nastro rosso e attaccando sulla parete un grande cartellone preparato dai bimbi con disegni e impronte delle loro mani con al centro una scritta significativa: grazie! Alla presenza delle autorità civili in rappresentanza del comune di Taormina l’Assessore Raneri, delle autorità religiose il Monsignor Carmelo Lupò arciprete di Taormina, delle autorità rotariane il Governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta John de Giorgio, il segretario distrettuale Antonio Randazzo e l’assistente del governatore Gennaro D’uva, la Dirigente Prof.ssa Carla Santoro ha preso la parola ringraziando tutti gli intervenuti per la partecipazione e il presidente del Rotary Club di Taormina Antonino Marcianò per la sensibilità e l’interesse dimostrato nei confronti dell’Istituto sottolineando che: “la collaborazione e la sinergia di intenti che si è riusciti ad attivare dimostrano che è possibile conseguire risultati importanti basta crederci veramente”. Il presidente del Rotary club di Taormina ha ribadito che quest’anno il club, avendo adottato come tema “educhiAMOci a EDUCARE”, ha deciso di porre maggiore attenzione al territorio cercando di dare delle risposte credibili e sostenibili attraverso progetti di alto profilo educativo sensibilizzando gli adulti sia alla riscoperta del valore della figura centrale del maestro all’interno della famiglia, inteso come punto di riferimento essenziale nella crescita morale, sociale, culturale del giovane, sia a non soffocare l’arte dei sogni, prerogativa dei fanciulli, a causa di un cuore troppo spesso indurito. Dunque tutelare il diritto dei bimbi di sognare attraverso una maggiore attenzione degli adulti nel creare le condizioni necessarie. Anche il delegato del club al progetto Sergio Conti ha aggiunto : “L’acquisto di questa grande struttura è stato possibile attraverso fondi interni del club raccolti tra i Soci, un finanziamento della Rotary Foundation attraverso la Commissione Distrettuale apposita, rappresentata dal Presidente il Socio Past Governor Maurizio Triscari e il contributo di alcuni sponsor tra questi si segnala l’Associazione “Taomiros” presieduta dal Socio Rosario Blandino che ha voluto contribuire destinando l’intero incasso di uno spettacolo teatrale del periodo natalizio all’acquisto della struttura donata. Quest’anno la scelta di convergere le idee e le risorse per i bambini nasce dalla consapevolezza che una comunità che non si prodiga per i propri pargoli, investendo su di loro già dalla prima infanzia, non fa altro che precludersi il proprio futuro; per questo il club di Taormina ha sposato, da subito, con entusiasmo il progetto”. Gli “scalpitanti” utilizzatori nonché i rispettivi genitori e tutto il personale didattico dedicato e presente è stato intrattenuto da un avvincente filmato in “slow-motion” che in un appassionate e simpaticissimo video di promozione ha sintetizzato in pochi minuti, non solo l’ideazione del progetto ma la sua completa realizzazione in appena 4 giorni, attraverso tutte le varie fasi del montaggio con circa 4500 scatti fotografici in un rapidissimo allestimento della struttura. Ha concluso la fase degli interventi il Governatore del Distretto Rotary 2110 John de Giorgio che ha voluto sottolineare al Presidente Marcianò il suo plauso per l’iniziativa svolta, per il diretto coinvolgimento dei soci che si sono impegnati in prima persona nella realizzazione e nel montaggio interpretando compiutamente il motto dell’anno “Il Rotary fa la differenza”. Al Governatore è stato anche affidato il compito della scopertura di una targa, che in ricordo dell’iniziativa, e il rituale taglio del nastro. Prima della consegna ufficiale ai bambini, che fremevano per poter salire e finalmente prendere confidenza con la struttura e iniziare a giocare, l’intervento di Monsignor Lupò che ha recitato una preghiera e benedetto la ludoteca. Trattasi di un complesso impianto in acciaio, fornito dalla ditta Play Mart co srl leader europeo delle strutture soft modular play, strutturato in moduli delle dimensioni di circa cm 140 che si sviluppa per dimensioni di metri 6 X 4 X 3 di altezza circa, completa di scivoli e vari giochi mobili, il tutto rivestito in materiale antiurto e con rete intorno di completa protezione al fine di garantire l’assoluta incolumità ai bambini durante l’attività ludica.