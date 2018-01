6 gennaio 2018 22:04

Lotteria Italia: vendite in crescita in Calabria: rispetto allo scorso anno l’incremento è del 2,4%, per un totale di quasi 155mila biglietti venduti

Vendite in aumento in Calabria per l’edizione 2017 della Lotteria Italia: rispetto allo scorso anno l’incremento e’ del 2,4%, per un totale di quasi 155mila biglietti venduti. Tra le province, dice Agipronews, in testa ancora una volta Cosenza con 69.640 unita’ e guadagna il 6%. Quindi Reggio Calabria, dove sono stati venduti oltre 36mila biglietti, ma con flessione dell’1,2%; quindi Catanzaro con 32mila (+0,9%). Chiudono la classifica regionale Vibo Valentia con 9.580 tagliandi (-5,8%) e Crotone, dove con 6.710 biglietti staccati si registra un aumento dell’8,4%.