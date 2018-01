La prima volta della Befana Unitalsi a Caulonia

3 gennaio 2018 20:14

Per la prima volta a Caulonia arriva la befana. L’appuntamento è per la mattinata del 6 gennaio in piazza Mese a Caulonia Centro, dopo la messa alle ore 10. La simpatica vecchina arriverà in volo dal campanile della Chiesa Matrice intorno alle 11 per distribuire dolci ai bambini. L’evento, voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro e dall’Unitalsi, si svolgerà con la partecipazione dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria. A seguire l’appuntamento con Pompieropoli, dove i bambini saranno pompieri per un giorno. ”Siamo contenti di poter ospitare per la prima volta nel nostro paese un’iniziativa del genere – ha commentato il primo cittadino – e, per questo ringraziamo l’Unitalsi che con i suoi volontari renderà speciale la giornata dell’Epifania. Sarà un giorno di festa per i più piccoli ed un modo per far pensare i grandi sul valore della prevenzione. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai ragazzi dell’oratorio per il prezioso contributo offerto”.