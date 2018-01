La Palmese vince il I° Memorial Sebastiano Giorgi: sconfitto il San Luca ai calci di rigore

2 gennaio 2018 14:59

Organizzato dalla ASD San Luca il I° Memorial Sebastiano Giorgi se lo aggiudica la Palmese he in finale batte il San Luca ai calci di rigore

Si è svolto giorno 29 dicembreil I° Memorial Sebastiano Giorgi organizzato dalla ASD San Luca a cui hanno partecipato i padroni di casa, la Rappresentativa Juniores di Mister Salerno, il Locri fresco campione di Coppa e la Palmese di Mister Pellicori. A vincere il quadrangolare è la Palmese che in finale batte il San Luca ai calci di rigore. Come riportato dal Comitato Lnd Regionale Calabria, la finalina 3/4 posto se l’aggiudica il Locri grazie alla rete di Tripodi. Al termine dei sorteggi iniziali, si sono incontrate Locri e Palmese nella prima semifinale da 45’ e San Luca e la Rappresentativa Juniores Calabria nella seconda. Nel primo incontro è la Palmese ad avere la meglio sul Locri ai calci di rigore dopo che la gara era finita 1-1 grazie alle reti di Puntoriere per il Locri e Colombatti per i neroverdi. Nella seconda semifinale i giallorossi padroni di casa hanno vinto per 2-0 grazie alla rete di Giorgi P. su rigore ed al raddoppio di Lesci. Nonostante qualche assenza, continua spedita l’opera di allestimento della selezione regina da parte di Mister Salerno e dei suoi collaboratori: si lavora su un gruppo molto forte fisicamente che ha delle individualità importanti e solo il continuo monitoraggio delle prestazioni in campionato ed i raduni organizzati settimanalmente porteranno lo staff tecnico a prendere le decisioni finali per definire la rosa che parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni.

Semifinali

Locri- Palmese 5-6 d.c.r. (1-1)

Locri: Paolella, Lombardo, Coluccio, Carbone, Libri, Dascoli, Tripodi, Guttà, Conversi, Costabile, Puntoriere. A disp.: Galluzzo, Iervasi, Lanza, Donato. All.: Sig. Scorrano

Palmese: Gori, Lavilla, Gambi, Mazzone, Galullo, Colombatti, Molinaro, Vitale, Pascual, Gagliardi, Armenise. A disp.: Saitta, Bianco, Trentinella, Scarcella, Castro, Cucinotti, Valeriani, Episcopo. All.: Sig. Pellicori

Marcatori: Puntoriere (L), Colombatti (P)

San Luca – Rappresentativa Juniores 2-0

San Luca: Basterrechea, Tirinato, Labonia, Flores, Giampaolo G., Pitto, Giampaolo F., Nirta, Giorgi P., Lesci, Achaval. A disp.: Giampaolo F., Murdaca, Manglaviti, Costanzo, Pettigrossi, Giorgi F., Pelle. All.: Sig. Leone

Rappresentativa Juniores: Carbone, Tipaldi, Trovato, Rimondo, Battista, Mallimaci, Macrì, Filidoro, Lombardo, Tramontana, Puccinelli. A disp.: Visciglia, Violante, Ortolini, Gatto, Politano, Foti, Panetta. All.: Sig. Salerno

Marcatori: Giorgi P. (rig.), Lesci

I° Memorial Sebastiano Giorgi

Finale 3/4 posto: LOCRI – RAPPRESENTATIVA JUNIORES 1-0 (Tripodi)

Finale 1/2 posto: SAN LUCA – PALMESE 4-5 (0-0)

Arbitri: Sig.ri Longo, Cortale e Femia (Sez. di Locri)