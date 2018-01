25 gennaio 2018 19:28

Il Kiwanis organizza il Convegno “I 48 Villaggi e lo sviluppo di Messina”

Si svolgerà venerdì 26 gennaio 2018, nell’Aula Magna dell’Ist. Tecnico Agrario “Cuppari” di S.Placido Calonerò (ME), il Convegno “I 48 Villaggi e lo sviluppo di Messina” organizzato dal Kiwanis Club “Messina” e definito insieme al Dirigente Scolastico ed alla S.E.S. SpA. La Manifestazione, con inizio alle ore 10.00 e fino alle 13.00, dopo il saluto del Dirigente Scolastico, Prof. La Tona, sarà aperta dal Presidente del Kiwanis Club“Messina”, Dott.Giovanni Raimondo che illustrerà le motivazioni del Convegno ed introdurrà i lavori. Seguiranno gli interventi dei relatori: Prof.Leopoldo Moleti, Prof.Giovanni Chiofalo, Arch.Vittorio Potestà e Prof.Francesco Maria Raimondo. Nel corso dell’incontro porteranno i loro saluti rappresentanti di vari Enti ed Organismi, pubblici e privati, tra i quali l’Ing.Francesco Cancellieri, componente dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio. Sono successivamente previste Comunicazioni di ex Studenti del “Cuppari” che hanno intrapreso attività imprenditoriali ed agricole sia a Sud che a Nord della Città di Messina. Subito dopo si procederà alla consegna delle Targhe Kiwanis Club Messina dedicate a “personalità che hanno rinnovato in campo nazionale ed internazionale le secolari tradizioni siciliane nella Cultura, nell’Arte e nelle Opere”. In particolare il Direttore Responsabile, Alessandro Notarstefano, ritirerà la Targa “alla memoria” dell’On. Uberto Bonino, Fondatore ed Editore della Gazzetta del Sud, imprenditore “illuminato” e Parlamentare; mentre il Direttore Tecnico, Giuseppe Ialacqua, dopo avere illustrato l’uomo “Bonino”, ritirerà la Targa alla Società Editrice Sud quale “organismo di continuità” anche a seguito della fusione (per incorporazione) tra la SES SpA ed il Gruppo di riferimento del Giornale di Sicilia. Concluderà la manifetazione l’ing. Giuseppe Lazzaro, Luogotenente Governatore della “Divisione 1 Sicilia dei due Mari Valdemone”.