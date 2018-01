Basket: i Jollyni di Reggio Calabria vincono il torneo di Firenze

7 gennaio 2018 11:31

Un altro successo, fuori dalle mura amiche per i Jollyni di Reggio Calabria, che dopo aver battuto nel proprio girone Torino, Arezzo e Brescia, vincono contro la squadra della Società organizzatrice del Torneo, Affrico Firenze

Con la squadra under 14 la Nuova Jolly vince il Torneo Biancoblu di Firenze svoltosi a Firenze Campo di Marte nei giorni 4-5-6- gennaio 2018. Hanno partecipato al Torneo le seguenti squadre : Pallacanestro Affrico Firenze, Castegnato Brescia, Piosacco Torino, S.B. Arezzo, San Casciano Firenze, Pontevecchio Bologna, Figline Firenze, Nuova Jolly Reggio Calabria. Un altro successo, fuori dalle mura amiche per i Jollyni che dopo aver battuto nel proprio girone Torino , Arezzo, e Brescia, in finale hanno sconfitto la squadra della Società organizzatrice del Torneo, Affrico Firenze. Vittoria meritata, finale combattuta per i giovanissimi di Coach Romana Pirillo e del Dirigente Scarfò, che hanno conquistato anche la simpatia del pubblico che li ha accompagnati con cori e applausi, sostenendoli e incitandoli fino alla fine. Grinta e voglia di vincere per Scarfò che non ha lasciato spazio alla immaginazione, coadiuvato da una buona e costante prestazione di Barillà, ottimo apporto sotto le plance per il giovanissimo Ielo che insieme a Floccari e Alampi hanno dominato lo spazio sotto i tabelloni ed infine una eccezionale difesa pressing sui principali Marcatori avversari per i giovanissimi Cuzzocrea, Vazzana e Cutrì che ha “sfiancato” qualsiasi tentativo di rimonta da parte degli avversari.