6 gennaio 2018 21:14

Si porta a conoscenza dell’istituzione della “Delegazione Polistena-Cinquefrondi” dell’Unione Nazionale Consumatori. Come è noto si tratta della prima associazione in Italia, costituita nel 1955 a Roma ad opera di Vincenzo Dona, finalizzata alla tutela dei diritti dei consumatori sia nei rapporti con enti pubblici che con aziende private fornitrici di beni e servizi. Più specificatamente è orientata a dirimere controversie, che sorgono sempre più frequentemente, con gestori di telefonia fissa e mobile, fornitori di energia elettrica e gas, e-commerce, istituti di credito, compagnie assicurative etc.., il tutto, prevalentemente, attraverso le procedure di conciliazione al fine di evitare il ricorso alla giustizia ordinaria con inevitabile aggravio di costi e dilatazione dei tempi di risoluzione del contenzioso. Per qualsiasi informazione e modalità su come associarsi si può contattare la Delegazione attraverso i seguenti recapiti: Telefono: 333-6559015, E-mail: f.colica@hotmail.it, Pagina Facebook: Unione Nazionale Consumatori Delegazione Polistena-Cinquefrondi.