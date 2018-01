Incidente sulla SS106 in Calabria: due feriti

5 gennaio 2018 14:10

Un incidente si è verificato sulla SS106 nel territorio comunale di Crotone: coinvolta un’auto e feritte due persone

Anas comunica che, a causa di un incidente è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 106 ‘Jonica’, tra il km 257,200 e il km 260,900 nel territorio comunale di Crotone. Nell’incidente, che ha coinvolto un’ autovettura e le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone. Il traffico è temporaneamente deviato su viabilità alternativa segnalata in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas delle Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde, gratuito, 800 841 148.

+++AGGIORNAMENTO+++

Traffico sbloccato in entrambe le direzioni, ritorno alla normalità sulla strada statale 106 ‘Jonica’ a Crotone.