6 gennaio 2018 21:40

Grave incidente sulla SS106 nel reggino: un’autobotte dell’organizzazione di soccorso “Rangers d’Italia” ha sfondato un muro di contenimento ed è finita in una scarpata

Un’autobotte dell’organizzazione di soccorso “Rangers d’Italia” ha sfondato un muro di contenimento ed è finita in una scarpata dopo che il conducente ne ha perso il controllo, per cause in corso d’accertamento, mentre era in transito lungo la statale 106 jonica nei pressi di Brancaleone, nel reggino. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco, recuperata l’autobotte.