4 gennaio 2018 13:37

A Gioiosa Marea torna la Festa dell’Epifania, per una serata che promette momenti di grande divertimento e intrattenimento da trascorrere tutti insieme e in allegria

Venerdì 5 gennaio alle ore 17:00 si terrà, nei locali della sede Auser di S. Giorgio di Gioiosa Marea, la Festa dell’Epifania del 2018. Come ogni anno, torna quest’iniziativa che rappresenta un appuntamento teso a creare integrazione intergenerazionale, un momento per trasmettere memoria fra varie generazioni. L’Auser, l’associazione di volontariato e promozione sociale tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società, lavora ormai da diversi anni per sviluppare iniziative legate alle tematiche della terza età. Nata nel 1989, si propone di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione, valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani, sviluppare rapporti di scambio con le generazioni più giovani. L’Auser è presente in tutta Italia con oltre 1.500 sedi e più di 300.000 iscritti. La sede di S. Giorgio di Gioiosa Marea è attiva da anni e mantiene uno sguardo attento sui problemi legati alla terza età, come la solitudine, e promuove il vivere bene anche attraverso un’integrazione che dia valore alle persone a tutte le età. L’associazione è, inoltre, in forte crescita come dimostra il suo allargarsi, quest’anno, anche al centro di Gioiosa Marea. Appuntamento, dunque, con la Festa dell’Epifania 2018 nella sede di S. Giorgio, in via stazione, accanto al Bar Buttò, alle ore 17:00, per una serata che promette momenti di grande divertimento e intrattenimento da trascorrere tutti insieme e in allegria.