Fip Calabria: l’arbitro Laurenda ha partecipato alla scuola di formazione arbitrale di Fano

1 gennaio 2018 20:00

Dal 27 al 29 dicembre, la tredicesima edizione del BBC Basket Ball Games di Fano (provincia di Pesaro e Urbino), riservato agli Under 13, ha ospitato la Scuola di Formazione Arbitrale del Settore giovanile per i giovani arbitri nati nel 2002. Venticinque i partecipanti, provenienti da tutta Italia, che hanno lavorato in aula e sul campo guidati dagli istruttori Marco Vita (responsabile), Fabio Ferretti, Lorenzo Lupelli, Lorenzo Bragagnolo e Luca Pescarolo. Grande esperienza anche per un giovanissimo fischietto reggino. Davide Laurenda è stato il fischietto di Calabria scelto per questa formativa esperienza.